Ющенку в Угорщині дорікнули за проблеми з освітою угорською мовою

Угорщина занепокоєна зменшенням можливостей представників угорської громади в Україні навчатись рідною мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу Президент Угорщини Ласло ШОЙОМ після переговорів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Президент Угорщини наголосив, що до останнього часу українські угорці мали можливість у місцях компактного проживання навчатись у школах рідною мовою. Проте, за його словами, запровадження системи тестування випускників шкіл виключно українською мовою зменшує можливості угорців продовжувати навчання рідною мовою.

Л.ШОЙОМ підкреслив, що для угорців дуже важливо навчатись рідною мовою, і для цього потрібні якісні підручники.

Президент Угорщини повідомив, що порушував це питання під час зустрічі зі своїм українським колегою. За його словами, В.ЮЩЕНКО відповів, що питання здобуття угорцями освіти рідною мовою в місцях їх компактного проживання обговорюватимуть і триматимуть на постійному контролі міністри освіти двох країн.

Пізніше сам В.ЮЩЕНКО додав, що українська система освіти дозволяє забезпечити потреби представників усіх національних меншин.

Він зазначив, що угорська громада в Україні має на сьогодні близько 100 шкіл, видаються газети угорською мовою, є радіо- та телепрограми. В.ЮЩЕНКО запевнив, що Україна й надалі готова надавати представникам угорської громади можливості для забезпечення їхніх освітніх та культурних потреб.