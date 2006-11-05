У Черкасах втретє за останні півроку намагаються обрати мера

Явка виборців на дільниці Черкас залишається вкрай низькою. Станом на 17.00 у виборах міського голови взяли участь не більше 18 відсотків жителів обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови міської територіальної виборчої комісії Максим КОЛІСНИК.

На думку Володимира ОЛІЙНИКА, народного депутата України, члена фракції БЮТ, який також взяв участь у прес-конференції, наразі є два пояснення такої низької активності виборців у Черкасах. «По-перше, - кліматичні умови (зранку в Черкасах випав сніг), по-друге, - діяльність деяких кандидатів, які упродовж усієї кампанії закидали виборців «месіджами» про те, що вибори буде зірвано», - заявив В.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, вибори мера Черкас, що відбулися 26 березня 2006 року, було визнано недійсними рішенням міської територіальної виборчої комісії від 4 квітня. Приводом для цього стало скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови Черкас Валерія ПАЩЕНКА, який за результатами голосування набрав найбільшу кількість голосів виборців.

Повторні вибори міського голови були заплановані на 18 червня 2006 року. Однак вони не відбулися, оскільки у ніч перед голосуванням, попри рішення суду, МТВК прийняла рішення про перенесення дати повторного голосування.