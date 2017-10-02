Начальник Генштабу має понести відповідальність за вибухи на військових складах - Бурбак

"Народний фронт" вимагає, щоб начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко поніс відповідальність за вибухи на складах боєприпасів.

Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

"26 вересня мешканці Калинівки та навколишніх сіл пережили найстрашнішу добу. А держава, яка фактично у стані війни, знову втратила величезний арсенал зброї. Тепер в Калинівці. Перед цим були Балаклія, Сватове, Новоянісоль", - відзначив Максим Бурбак.

"Цей факт означає, що військове командування не зробило висновків із попередніх інцидентів і халатно поставилося до охорони арсеналів! За це має понести відповідальність персонально начальник Генштабу Муженко. Його провина, зокрема, в тому, що досі не усунуті прогалини в зберіганні боєприпасів, які були виявлені під час перевірок РНБО ще в 2014 році", - наголосив керівник фракції.

Максим Бурбак також наголосив, що фракція вимагає від правоохоронців посилення боротьби з розвідувально-диверсійною мережею всередині України.

"Наша фракція також вимагає від правоохоронців реальної боротьби з Росією та її розвідувально-диверсійною мережею всередині України: подальшого обмеження каналів фінансування тероризму в тому числі через "дочки" російських банків, негайного запровадження біометричного контролю та візового режиму для громадян Російської Федерації. Регулярного розширення санкцій України проти Кремля", - наголосив керівник фракції.

Він також оголосив вимогу фракції "Народний фронт" про збільшення видатків на оборону та нацбезпеку.

"Без перемоги у війні з Росією все інше позбавлене сенсу", - резюмував Максим Бурбак.