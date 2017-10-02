Бандити хотіли видати підрив угорського пам'ятника за дії українських праворадикалів – МВС

Позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат України (фракція «Народний фронт») Антон Геращенко заявляє, що бандитська група хотіла організувати підрив угорського пам'ятника і видати його за дії українських праворадикальних організацій для посилення напруженості в українсько-угорських відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко заявив сьогодні в коментарі журналістам.

«Вони здійснювали хуліганські дії, які мали на меті посварити нашу країну з дружніми нам державами - Польщею, Ізраїлем, Угорщиною, а також реалізували низку терактів, які призвели до поранень громадян як України, так і Ізраїлю», - заявив він.

Читайте такожСБУ показала, як вистежувала диверсантів, винних у серії антидержавницьких злочинів (фото, відео)

«Ці люди (колишні «регіонали» Сергій Тулуб і Володимир Олійник - УНІАН) брали участь у тому, щоб розробляти плани схем витончених акцій для того, щоб посварити народи. Вчора ці люди (бандитська група - УНІАН) були затримані, коли вони виїхали на захід України і повинні були виконати завдання з підриву пам'ятника угорському народу на перевалі. Ці люди везли з собою балони із скрапленим газом, треба було їх закопати і підірвати, щоб цей пам'ятник знести з лиця землі. Це б викликало посилення напруженості в українсько-угорських відносинах на тлі того, що Угорщина незадоволена ухваленням закону про освіту в Україні», - розповів він.

Також, на думку Геращенка, частину скоєних хуліганських дій бандити намагалися видати за дії українських праворадикальних організацій.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні заявив, що правоохоронці затримали бандитську групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні і пов'язана з екс-«регіоналами».