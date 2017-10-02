Аваков оголосив про затримання банди, яка їхала підривати угорський пам'ятник на Закарпатті

Глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання злочинного угруповання, жителів Черкаської області, які планували підірвати угорський пам'ятник на Закарпатті. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вони їхали підривати угорський пам'ятник на кордоні з Україною – виконувати чергове замовлення. Завдання було зробити терміново – останнім часом українсько-угорські відносини загострилися. Теракт проти угорського пам'ятника на Верецькому перевалі Закарпатської області повинен був підлити масла у вогонь",- написав Аваков.

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Злочинців затримали біля кордону. Під час затримання у них вилучили спеціально підготовлений вибуховий пристрій з приєднаним газовим балоном для детонації і гранати РГД-5.

Слідство задокументувало участь цього угруповання і в інших злочинах. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримали злочинне угруповання громадян Грузії, які здійснювали гучні розбої.