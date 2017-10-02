Аваков оголосив про затримання банди, яка їхала підривати угорський пам'ятник на Закарпатті

13:29, 02 жовтня 2017
Інциденти
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Злочинців затримали біля кордону. Під час затримання у них вилучили спеціально підготовлений вибуховий пристрій з приєднаним газовим балоном для детонації і гранати РГД-5.

фото УНІАН

Глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання злочинного угруповання, жителів Черкаської області, які планували підірвати угорський пам'ятник на Закарпатті. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вони їхали підривати угорський пам'ятник на кордоні з Україною – виконувати чергове замовлення. Завдання було зробити терміново – останнім часом українсько-угорські відносини загострилися. Теракт проти угорського пам'ятника на Верецькому перевалі Закарпатської області повинен був підлити масла у вогонь",- написав Аваков.

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Злочинців затримали біля кордону. Під час затримання у них вилучили спеціально підготовлений вибуховий пристрій з приєднаним газовим балоном для детонації і гранати РГД-5.

Слідство задокументувало участь цього угруповання і в інших злочинах. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримали злочинне угруповання громадян Грузії, які здійснювали гучні розбої.

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Теги: #злочинне угруповання#на Закарпатті зловили банду