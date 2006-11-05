Тарасюк розповів, як йому працюється з Януковичем

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не висував претензій до роботи міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА. Про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив Б.ТАРАСЮК, відповідаючи на запитання щодо оцінки його роботи керівником уряду.

За його словами, він мав кілька зустрічей з В.ЯНУКОВИЧЕМ і отримав зауваження лише один раз під час засідання уряду. «Мені зробили зауважнення, що я засміявся. А я в той час вітав мого сусіда - міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА з днем народження», - уточнив Б.ТАРАСЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо особистої оцінки роботи в нинішньому уряді Б.ТАРАСЮК зазначив, що вона відрізняється від роботи в попередніх урядах. «То були команди однодумців, зараз в уряді – колишні опоненти», - підкреслив міністр.

Він вважає це проблемою, закладеною змінами в Конституції, за якими Президент подає кандидатури двох міністрів - закордонних справ та оборони. Водночас, як наголосив Б.ТАРАСЮК, «Конституція не визначає партійності цих кандидатур».

Міністр підкреслив, що звик до напруженої роботи, «яка полягає не тільки в засіданнях уряду». «Мене наразі турбує проблема - чому з проекту бюджету-2007 вилучено бюджетні програми щодо зв’язків із закордонним українством та підвищення іміджу України на міжнародній арені. Адже ці бюджетні програми завжди належали МЗС», - зазначив Б.ТАРАСЮК і додав, що йому незрозуміле вилучення з проекту цих програм. Він повідомив, що заявляє про це відверто і намагається відстояти свою точку зору під час урядових засідань.