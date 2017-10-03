У Раді зареєстрували законопроект, який дозволяє бійцям із інвалідністю продовжувати службу в ЗСУ

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який дозволяє бійцям з інвалідністю продовжувати службу у лавах ЗСУ, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що на необхідності змін до законодавства наполягають самі військові. Нині пораненим бійцям, які мають першу, другу і третю групу інвалідності, потрібне особисте рішення міністра для продовження служби, бо наразі закон забороняє продовжувати службу.

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Але більшість тих, хто вимушений був покинути передову, без армії свого життя не уявляють.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі в ОКЛ ім. Мечникова лікарі провели унікальну операцію - пораненому бійцю АТО замінили відсутню частину черепа титановим імплантом. Операція закінчилася успішно.