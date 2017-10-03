Одеська міськрада завтра продовжить роботу сесії, перерваної 20 вересня через масовий мітинг

Одеська міська рада в середу, 4 жовтня, продовжить роботу сесії, перерваної 20 вересня через масовий мітинг.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, планується, що засідання почнеться о 10:00.

У прес-службі нагадали, що, перерву в роботі 19-ї сесії Одеської міської ради 6-го скликання було оголошено 20 вересня. Сесія міськради почалася з хвилини мовчання в пам'ять про дітей, які трагічно загинули під час пожежі в дитячому таборі «Вікторія».

Під час засідання депутати розглянули та ухвалили рішення лише з двох питань.

Зокрема, вони внесли зміни до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року. Проектом передбачено виділення допомоги сім'ям, чиї діти постраждали під час трагедії в таборі «Вікторія».

Також депутати ухвалили постанову «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 7 грудня 2016 року «Про бюджет міста Одеси на 2017 рік». Зміни були внесені в частині обсягу міжбюджетних трансфертів, а також перерозподілу коштів у межах затвердженого обсягу бюджету Одеси.

Представник мерії повідомив, що сьогодні міський голова Одеси Геннадій Труханов на робочому місці відсутній у зв'язку з тим, що перебуває у відрядженні в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Одесі сотні людей зібралися на мітинг біля будівлі мерії. Серед вимог протестувальників було покарання винних у пожежі в комплексі «Вікторія», де в ніч на 16 вересня загинули діти. Між правоохоронцями, які оточили будівлю, і протестувальниками сталася сутичка. Повідомлялося, що постраждало 36 правоохоронців.