У Порошенка не радяться з МінТОТ щодо закону про деокупацію Донбасу - Тука

Адміністрація президента не радиться з МінТОТ щодо законопроекту про деокупацію Донбасу. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Законопроект, який має бути поданим у Верховну Раду, розробляється Адміністрацією президента, зокрема Радою національної безпеки і оборони. Це інша гілка влади", – сказав він.

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На запитання, чи радиться АПУ з МінТОТ у підготовці відповідного проекту закону, Тука відповів: "Ні, з нами не радяться. Я був залучений як консультант лише під час розробки першого варіанту. Тоді відбулась закрита нарада в Радбезі, нам роздали перші примірники законопроекту з грифами "з'їсти, але ворогу не віддавати", ми їх вивчили, дали свої зауваження, розійшлися і днів через чотири схожий документ вийшов до деяких депутатів Верховної Ради, але вже не як законопроект, а концепція. Це суттєва різниця".

Раніше Тука заявляв, що альтернатива військовому шляху повернення окупованого Донбасу – це застосування міжнародних миротворчих місій.