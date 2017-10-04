Вища рада правосуддя відсторонила суддю-"баночника" Чауса

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Дніпровскього районного суду м. Києва Миколу Чауса та застосувала до нього дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення.

Читайте такожСуд в Молдові продовжив арешт судді-"баночника" Чауса - САППро це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя.

"Згідно з частиною другою ст. 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» суддя Дніпровського районного суду Чаус Микола Олексійович тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення", - йдеться у заяві.

Як повідомляється, діятиме відсторонення судді Миколи Чауса до ухвалення ВРП рішення про його звільнення з посади або до скасування рішення Дисциплінарної палати.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за ухвалення вироку в інтересах підсудних. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. З 12 вересня суддю оголошено у національний розшук, із 11 листопада – у міжнародний розшук. 28 лютого суддю Чауса затримали у Молдові.

1 березня у прес-центрі Національного антикорупційного бюро України повідомили, що детективи НАБУ готують документи для екстрадиції Чауса. Після отримання від Молдови офіційної інформації про затримання Чауса НАБУ матиме змогу у 10-денний термін направити клопотання про екстрадицію судді до Генеральної прокуратури України як уповноваженого державного органу в цих питаннях. Далі генпрокурор має скерувати запит до компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну. При цьому в НАБУ зауважили, що остаточне рішення щодо екстрадиції Чауса ухвалюватиме суд Республіки Молдова.