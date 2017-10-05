1+1 стурбований погрозами на адресу колективу ТСН з боку прихильників "руского міра"

Телеканал 1+1 стурбований погрозами на адресу колективу Телевізійної служби новин, оприлюдненими в низці проросійських видань. Про це йдеться у заяві телеканалу, переданій УНІАН.

Приводом для них стало журналістське розслідування ТСН, що розпочалося у 2015 році та виявило цілий спрут замаскованих пропагандистів Кремля буквально «під крилом» Міністерства інформаційної політики. Із винесенням вироку суду фігурантам справи минулого тижня публічні погрози на адресу колективу ТСН почастішали.

Телеканал «1+1» вважає, що вони направлені на перешкоджання журналістської діяльності та розцінює ці заяви як реальні погрози життю співробітників ТСН.

Телеканал звертається до Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України із проханням відреагувати на погрози в бік журналістів та ведучих ТСН, виявити зацікавлених у цьому осіб та вжити усі передбачені законом заходи щодо забезпечення безпеки журналістської діяльності.

"Сподіваємось на швидке та відкрите розслідування справи й просимо повідомити нас про результати найближчим часом", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Україні почастішали напади та погрози на адресу журналістів. Згідно з даними Національної спілки журналістів, у вересні 2017 року було зафіксовано 11 випадків застосування фізичної сили щодо співробітників засобів масової інформації. При цьому карати за напади на журналістів в Україні стали менше.