У Тимошенко заперечують обіцянку Росії про кредит

Віце-прем`єр Григорій Немиря заперечує інформацію, що Росія готова надати Україні кредит у розмірі 5 мільярдів доларів, якщо 3 мільярди з них будуть використані на закупівлю російського газу.

Про це він заявив в ефірі передачі "Я так думаю" 5 каналу.

"Такого питання, в такому контексті, під час переговорів ми не обговорювали. Я не можу коментувати те, чого не було", - заявив Немиря.

"Що я можу підтвердити, так це те, що під час переговорів, у яких брав участь і міністр фінансів Росії, з яким ми зустрічалися і в Вашингтоні, ми говорили про питання двосторонньої фінансової допомоги в контексті програми України з МВФ", - додав він.

Немиря зазначив, що поки немає "ніяких домовленостей по кредиту" у 5 мільярдів доларів.

"Йдеться про те, що 13 травня МВФ ухвалить рішення про виділення чергового траншу 2,8 мільярди доларів. Росія, як і інші країни, розглядають цю можливість. Але не ідеалізуйте ситуацію в Росії. На зустрічі це питання не стояло і Росія зараз не в змозі говорити про такі суми", - заявив віце-прем`єр.

За іформацією "Дзеркала тижня", росіяни на останніх переговорах в Москві висунули принципову умову: 3 млрд. дол з передбаченої суми кредиту Україна повинна використати на закупівлю російського газу 2 мільярдами доларів, що залишаються, уряд України може розпоряджатися на свій розсуд.

При цьому, українській стороні начебто обіцяли лояльний відсоток по кредиту, а термін повернення - обговорюється.

Українська правда