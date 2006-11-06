Наша Україна пропонує Тимошенко і Безсмертному стати співголовами

Співголовами організаційного комітету зі святкування Дня Свободи 22 листопада пропонується обрати голову Ради “Народного Союзу Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО та лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови виконкому політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Ігор ЖДАНОВ.

На запитання журналістів, чи потрібно запрошувати на святкування на Майдан Незалежності прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА та голову Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, він відповів, що це має вирішувати організаційний комітет. Що стосується його особисто, то, за його словами, «я не вважаю доцільним присутність цих політиків на майдані».

І.ЖДАНОВ також зазначив, що не йдеться про включення до оргкомітету представників Соціалістичної партії України. За його словами, до організаційного комітету мають увійти представники партій, які брали участь у Помаранчевій революції, були на Майдані, тобто члени блоку «Наша Україна», а також політичні сили, які входили до коаліції «Сила народу» та представники партії «Пора».

Він висловив сподівання, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО буде 22 листопада на Майдані. В той же час І.ЖДАНОВ зазначив, що «жодна політична сила не має права приватизовувати Майдан». За його словами, «попри всі політичні негаразди», це свято людей, «які стояли за свої права» на Майдані.

У свою чергу директор мистецької агенції «Арт-Велес» Тарас ГРИМАЛЮК зазначив, що «Майдан не повинен відповідати за помилки політиків». Він зазначив, що гармонія між тими, хто буде на сцені Майдану, та людьми, які будуть поряд, «запанує тільки тоді, коли політики визнають свої помилки і, можливо, навіть попросять вибачення перед людьми» за зроблені помилки.

Т.ГРИМАЛЮК зазначив, що буде запропоноване гасло «Якщо ти прагнеш свободи – ніколи не здавайся». За його словами, це свято для тих, хто вірить у цінність свободи, і вшанування тих, які присвятили себе боротьбі за неї. Т.ГРИМАЛЮК зазначив, що йдеться про правозахисників, дисидентів, політиків, поетів, журналістів, художників, які боролися за права людини, за свободу. Він вважає за доцільне згадати, зокрема, Василя Стуса, Леся Курбаса, журналіста Георгія Гонгадзе, політика В`ячеслава Чорновола та журналістку Ганну Політковську.

Т.ГРИМАЛЮК також вважає за доцільне, щоб була мистецька частина під час святкування Дня Свободи.