Американські юристи представлять результати розслідування справи Щербаня

8 листопада о 15-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція команди юристів з США, які представлять результати незалежного розслідування справи екс-губернатора Сумщини Володимира Щербаня, проведеного в Америці з приводу обвинувачень української сторони. Також юристи нададуть документи щодо іміграційних справ в Америці, що стосуються В.Щербаня (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 279-33-53. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.