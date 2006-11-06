Американські юристи представлять результати розслідування справи Щербаня

16:34, 06 листопада 2006
Політика
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8 листопада о 15-00  в УНІАН відбудеться прес-конференція команди юристів з США, які   представлять результати незалежного розслідування справи екс-губернатора Сумщини Володимира  Щербаня,  проведеного в Америці з приводу обвинувачень  української сторони. Також  юристи нададуть документи щодо іміграційних  справ в Америці, що стосуються  В.Щербаня (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Потрібна акредитація. Телефон: 279-33-53. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

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