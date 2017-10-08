У Харкові екс-депутата Лесика виволокли із залу засідань (відео)

Андрій Лесик, позбавлений депутатських повноважень за рішенням Харківської міськради, прийшов на позачергову сесію міськради і зайняв депутатське крісло.

Мер Харкова Геннадій Кернес попросив Лесика пересісти на місця для гостей, але він відмовився. Тоді Кернес зажадав співробітників муніципальної охорони вивести Лесика із залу, передає Медіапорт.

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Силою вони його вивели. Проти такої поведінки охорони виступили депутати фракції "Самопоміч". Кернес заявив, що Лесик не має повноважень, що, за його словами, підтверджено судом, і зажадав анулювати посвідчення, яке пред'являє Лесик. Пізніше мер уточнив, що воно недійсне з минулого року.

Андрій Лесик з 2010 по 2015 був депутатом Харківської міської ради 6-го скликання, членом «Українського вибору» і фракції «Сильна Україна», з 2015-го — депутатом міськради 7-го скликання, членом фракції «Відродження» та постійної комісії з питань промисловості, економічного розвитку і власності. Він відстоює ідеї дружби з Росією, часто виступає на російському телебаченні.

У травні 2016 року Андрія Лесика виключили з фракції «Відродження». У фракції пояснили, що депутат «багаторазово виступав і діяв всупереч рішенням і позиції партії та її фракції, займався дешевим популізмом і самопіаром». Сам Лесик назвав виключення з «Відродження» необґрунтованим. На позачерговій сесії Харківської міськради депутата позбавили повноважень.

Лесик судився з міськрадою. В кінці березня Харківський апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу. Рішення набуло чинності. У міськраді заявили про намір оскаржити рішення в касаційному порядку.

Раніше особисті охоронці мера Харкова Геннадія Кернеса винесли із залу колишнього депутата міськради Андрія Лесика.