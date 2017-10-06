Гриневич пояснила генсеку Ради Європи суть українського закону про освіту

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич обговорила з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом закон "Про освіту". Про це у Twitter написав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Читайте такожСкандал довкола освітнього закону в Україні: Угорщина спробує додати мовне питання до декларації "Східного партнерства""Завершилася зустріч з генсеком Ради Європи. Міністр Гриневич пояснила суть реформи освіти. На усі запитання надала вичерпні відповіді", - написав він.

"Експерти РЄ дуже позитивно оцінюють реформу освіти. Щодо статті 7 чекаємо на думку "Венеціанки". Партнери мають знизити градус риторики", - додав Кулеба.

Раніше міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила, що висновки Венеціанської комісії щодо "мовної статті" закону "Про освіту" буде отримано вже до кінця осені.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".