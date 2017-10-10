Генсек Ради Європи закликав "піддатися на шантаж" Росії і повернути її до ПАРЄ – нардеп
У групі соціалістів багато хто вважає, що необхідно продати Росії "індульгенцію за відновлення фінансування".
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликає повернути представників РФ до сесійної зали Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це народний депутат України Володимир Ар’єв написав у Facebook.
«До нас у групу ЄНП (Європейська народна партія - УНІАН) прийшов генсек РЄ Турбйорн Ягланд і з відкритим забралом заявив, що після відмови Росії робити членські внески перед організацією два виходи - зберегти цінності або зберегти саму Раду Європи. Отже, маємо спробу вищого керівника РЄ переконати піддатися на прямий шантаж», - зауважив депутат.
«Оскільки без цінностей захисту демократії і прав людини РЄ перетвориться на бла-бла-клуб по інтересах, я та інші члени української делегації разом з грузинами і литовцями дали жорстку відповідь Ягланду. Ми навіть попередили, що в цьому клубі тоді буде нема чого робити», - наголосив Ар’єв.
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Водночас, за його словами, у групі соціалістів багато хто вважає, що необхідно «здаватися і продати індульгенцію за відновлення фінансування».
На думку Ар’єва, «саме цими процесами і пояснюється спроба наїзду на Україну через закон про освіту», оскільки «наша держава виступає проти російського корупційного впливу». «Усі старожили Ради Європи чітко відзначили особливе політичне підгрунтя цього питання», - заявив депутат.
«Проте поточні і ще не завершені вибори президента ПАРЄ, а саме велика підтримка давнього борця проти путінського режиму литовця Емануеліса Зінгеріса показала, що кількість тих, хто готовий стояти на захисті цінностей, а не торгувати ними, все ще вельми велика в Раді Європи. Тому поборемось!», - наголосив Ар’єв.
Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ.
Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї сер Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.