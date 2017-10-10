Генсек Ради Європи закликав "піддатися на шантаж" Росії і повернути її до ПАРЄ – нардеп

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликає повернути представників РФ до сесійної зали Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це народний депутат України Володимир Ар’єв написав у Facebook.

«До нас у групу ЄНП (Європейська народна партія - УНІАН) прийшов генсек РЄ Турбйорн Ягланд і з відкритим забралом заявив, що після відмови Росії робити членські внески перед організацією два виходи - зберегти цінності або зберегти саму Раду Європи. Отже, маємо спробу вищого керівника РЄ переконати піддатися на прямий шантаж», - зауважив депутат.

«Оскільки без цінностей захисту демократії і прав людини РЄ перетвориться на бла-бла-клуб по інтересах, я та інші члени української делегації разом з грузинами і литовцями дали жорстку відповідь Ягланду. Ми навіть попередили, що в цьому клубі тоді буде нема чого робити», - наголосив Ар’єв.

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Водночас, за його словами, у групі соціалістів багато хто вважає, що необхідно «здаватися і продати індульгенцію за відновлення фінансування».

На думку Ар’єва, «саме цими процесами і пояснюється спроба наїзду на Україну через закон про освіту», оскільки «наша держава виступає проти російського корупційного впливу». «Усі старожили Ради Європи чітко відзначили особливе політичне підгрунтя цього питання», - заявив депутат.

«Проте поточні і ще не завершені вибори президента ПАРЄ, а саме велика підтримка давнього борця проти путінського режиму литовця Емануеліса Зінгеріса показала, що кількість тих, хто готовий стояти на захисті цінностей, а не торгувати ними, все ще вельми велика в Раді Європи. Тому поборемось!», - наголосив Ар’єв.

Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ.

Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї сер Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.