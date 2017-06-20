Погрози РФ скоротити сплату внесків до Ради Європи не спрацюють - Ягланд

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявляє, що погрози Російської Федерації скоротити сплату внесків до Ради Європи не спрацюють.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel, текст якого розміщено на сайті РЄ.

Він сказав, що Рада Європи не отримувала офіційного повідомлення від РФ про скорочення фінансування організації.

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"Ми ніколи не отримували офіційного повідомлення. Можливо, то були фальшиві новини, ми побачимо. І країни не можуть просто скоротити свої внески. Росія є одним з великих платників внесків, і це встановлено в її угоді про приєднання до Ради Європи", - сказав Ягланд.

Водночас його спитали, чи намагається зараз Москва чинити тиск на Раду Європу через погрози припинення сплати внесків у зв'язку з позбавленням її права голосу на Парламентській асамблеї РЄ.

"Я не думаю, що це спрацює. Ніхто не поступиться перед фінансовим тиском. Але я сподіваюся, що ми знайдемо рішення, щоби покласти кінець цій кризі. Ми потребуємо взаємного обміну (з Росією)", - сказав Ягланд.