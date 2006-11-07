З’їзд НСНУ планує ініціювати скасування політреформи

Член ради політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що 11 листопада у ході другого етапу з’їзду НСНУ планується розглянути ініціативу скасування політичної реформи.

Як повідомила УНІАН прес-секретар П.ПОРОШЕНКА Ірина ФРІЗ, про це П.ПОРОШЕНКО заявив під час вечірнього прямого ефіру на одному з телеканалів.

Зокрема, за словами І.ФРІЗ, П.ПОРОШЕНКО зазначив, що при підготовці документів на розгляд з’їзду, одним з пунктів буде винесення на обговорення ініціативи скасування політреформи, адже вона виявилася недосконалою, а двовладдя, що вона породжує, певною мірою загрожує державному устрою країни.