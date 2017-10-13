Міністр інфраструктури заявив, що не знав про розслідування НАБУ щодо можливого незаконного збагачення

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не знав про розслідування детективами Національного антикорупційного бюро кримінального провадження за ознаками правопорушень за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністра. Про це він заявив в ефірі «112 Україна».

«Насправді це теж була несподіванка для мене. Я дізнався про це із засобів масової інформації», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня 2017 року, стало відомо, що Національне актикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністра інфраструктури Омеляна. Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду м. Києва.

У документі зазначається, що міністр зі своєю сім'єю проживає в будинку, вартість якого становить 7 млн грн. Цей будинок належить двоюрідній племінниці його дружини, але ця племінниця, за даними Державної фіскальної служби, не отримувала доходи, рівень яких міг би дозволити придбати таку нерухомість. За даними НАБУ, Омелян подав декларацію, в якій вказав, що проживає в квартирі, яка належить його дружині.

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«Водночас, Особа З (Володимир Омелян - УНІАН) не вказав у декларації за 2016 рік своє право користування нерухомим майном, а саме будинком... Відомості в декларації за 2016 рік відрізняються від достовірних на 7 млн грн», - йдеться в ухвалі суду.

У НАБУ також вважають, що міністр не задекларував автомобіль марки BMW X5 вартістю 1,6 млн грн, яким він користується і який належить його брату.

«Як зауважив детектив, Особа З (Володимир Омелян - УНІАН) вчинила кримінальне корупційне правопорушення, а саме придбання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав яких не підтверджена доказами», - йдеться в документі.

Згідно з ухвалою суду, для ведення подальшого розслідування фактів порушень НАБУ попросило і отримало доступ до інформації мобільного оператора «Київстар» про дзвінки й повідомлення міністра.

Згодом прес-секретар Міністерства інфраструктури України Марія Томко заявила на своїй сторінці у Facebook, що міністр Омелян відкритий до співпраці з правоохоронними органами.

«Щодо повідомлення про розслідування НАБУ: міністр інфраструктури відкритий до співпраці з правоохоронними органами, зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ. Він готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з його боку не було", - написала вона.