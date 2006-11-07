Зварич заявляє, що Янукович його підставив

Екс-міністр юстиції Роман Зварич називає уряд Януковича "безпринципним". "Я вважаю, що уряд має демонструвати якусь яскравість. Бо саме в ній відкривається принциповість позицій. Часто відсутність яскравої позиції є свідченням того, що людина безпринципна. Так ось, відсутність яскравості у діях цього уряду є свідченням того, що сам уряд є безпринципним. І тому Віктор Федорович та Партія регіонів, коли підписали Універсал, не зрозуміли, що це були принципові речі, а не декларативні заяви. Ці речі мали зобов’язальний характер, які могли забезпечити тривалий стратегічний розвиток нашої держави на десятиліття вперед. Вони мали засвідчити, що ми справді можемо об’єднати два боки Дніпра та консолідувати націю.На жаль, наші співрозмовники не так ставилися до цього процесу. У їхніх позиціях було певне лукавство", - заявив Роман Зварич в інтерв`ю УНІАН.

Екс-міністр вважає, що Віктор Янукович підставив його і його політичну силу: "... Коли прем’єр-міністр потім у сесійній залі казав, що “Наша Україна” підставляє свої міністрів, які, до речі, склали депутатські повноваження, він щось неадекватно розуміє. Це мені – як колишньому міністру юстиції в уряді Януковича – належало б говорити про те, що прем’єр-міністр мене підставив. Підставив не лише мене, але й політичну силу, яку я представляв в уряді. Підставив тим, що обіцяв робити одне, але потім відмовився виконувати обіцяне".

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