Україні необхідна сучасна фінансова поліція - ЄБРР

Керівний директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж публічної звернувся до українського керівництва із закликом припинити силовий тиск на бізнес з боку корумпованих податкових органів.

Він також вказав на необхідність створення в Україні фінансової поліції, яка відповідала б вимогам часу, передає DT.ua.

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"Україні необхідна сучасна фінансова поліція. Податковим інспекторам не потрібні зброя та балаклави. Час припинити корупційні рейди!", - написав Маліж на своїй сторінці у Twitter.

Він також підкреслив, що Україна потребує продовження реформ за підтримки міжнародних організацій.

"Україна все ще крихка. Міжнародні організації, такі як ЄБРР, що працюють з реформаторами, роблять її успішною", - додав Маліж.