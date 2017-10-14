Чалий обговорив із Волкером відновлення територіальної цілісності України за допомогою миротворців

Спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер та посол України в США Валерій Чалий провели зустріч, в ході якої обговорили кроки з відновлення територіальної цілісності України, зокрема шляхом введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні у Facebook.

«Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч зі Спеціальним представником США з питань України, Послом Куртом Волкером. Дипломати обговорили ситуацію, спричинену російською агресією на Донбасі та подальші кроки для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом запровадження миротворчої місії під егідою ООН», - йдеться в повідомленні.

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Волкер у Twitter написав, що провів з Чалим «гарну зустріч», в ході якої обговорив з ним «ідеї щодо ролі ООН у виконанні «Мінська».