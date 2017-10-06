Волкер назвав продовження на рік дії закону про особливий статус ОРДЛО "жорсткими кроками" України до миру
Також Волкер наголосив, що настав час для припинення конфлікту на Донбасі.
Спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер назвав ухвалення закону «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» демонстрацією «жорстких кроків» України до миру. Про це Волкер повідомив у Twitter.
«Продовження спеціального статусу (для Донбасу – УНІАН) демонструє, що Україна робить жорсткі кроки для миру», - заявив він.
«Сподіваюся, що зараз Росія діятиме, щоб запанував мир», - додав спецпредставник Державного департаменту США.
Також Волкер наголосив, що настав час для припинення конфлікту на Донбасі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада України ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України (реєстраційний номер 7164).
За дане рішення проголосували 229 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Читайте такожСьогодні парламент надав силу та зброю українським дипломатам – Ірина Геращенко
Даним законом ще на рік продовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений в 2014 році.
Згідно з цим законом тимчасово, на строк, що закінчується через один рік з дня набрання чинності законом України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі – окремі райони Донецької та Луганської областей).
Законом встановлено, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", зокрема, у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.
Як відомо, в статті 10 "Прикінцеві положення" закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" визначені умови проведення позачергових вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей. В раніше ухваленому законі була визначена дата виборів - неділя 7 грудня 2014 року. В нині ухваленому законі ця норма не скасована, але дата вже минула. В статті визначено, що вибори мають бути проведені із забезпеченням участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів.