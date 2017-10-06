Волкер назвав продовження на рік дії закону про особливий статус ОРДЛО "жорсткими кроками" України до миру

Спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер назвав ухвалення закону «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» демонстрацією «жорстких кроків» України до миру. Про це Волкер повідомив у Twitter.

«Продовження спеціального статусу (для Донбасу – УНІАН) демонструє, що Україна робить жорсткі кроки для миру», - заявив він.

«Сподіваюся, що зараз Росія діятиме, щоб запанував мир», - додав спецпредставник Державного департаменту США.

Також Волкер наголосив, що настав час для припинення конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада України ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України (реєстраційний номер 7164).

За дане рішення проголосували 229 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожСьогодні парламент надав силу та зброю українським дипломатам – Ірина Геращенко

Даним законом ще на рік продовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений в 2014 році.

Згідно з цим законом тимчасово, на строк, що закінчується через один рік з дня набрання чинності законом України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі – окремі райони Донецької та Луганської областей).

Законом встановлено, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", зокрема, у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

Як відомо, в статті 10 "Прикінцеві положення" закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" визначені умови проведення позачергових вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей. В раніше ухваленому законі була визначена дата виборів - неділя 7 грудня 2014 року. В нині ухваленому законі ця норма не скасована, але дата вже минула. В статті визначено, що вибори мають бути проведені із забезпеченням участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів.