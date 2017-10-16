ЄС продовжить діалог з Україною щодо можливого порушення прав меншин - Могеріні

Високий представник Європейського Союзу за питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Брюссель продовжить діалог з Україною у питанні можливого порушення прав меншин законом про освіту базуючись на висновках Венеціанської комісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі на прес-конференціі за результатами засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

За словами Могеріні, це питання розглядалося не в розділі "інше", а під час дискусії щодо прав людини.

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"Ми вже обговорювали це питання неформально під час нашої зустрічі у Таллінні у вересні, обговорювали його з президентом Порошенком в Нью-Йорку під час нашої двосторонньої зустрічі, і ми домовилися, що будемо чекати на думку Венеціанської Комісії, яку запросили щодо виконання закону, і ми, як ЄС, базуючись на цьому, продовжимо діалог з українською владою", - сказала Високий представник.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявляє, що ініціює розгляд питання порушення Україною Угоди про асоціацію через закон про освіту на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС.