Угорщина хоче визнати Україну порушником Угоди про асоціацію з ЄС через закон про освіту
Наступне засідання Ради Асоціації Україна-ЄС заплановано на грудень цього року.
Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявляє, що ініціює розгляд питання порушення Україною Угоди про асоціацію через закон про освіту на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Сійярто сказав у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.
«Від того часу, як український парламент ухвалив закон про освіту, … у сусідніх з ЄС країнами є брутальне порушення прав людини. Вони відібрали право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років. Це - брутальне порушення прав людини, брутальне порушення прав меншин, і це брутальне порушення Угоди про асоціацію. Тому на наступній сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, оскільки це дуже надзвичайно», - зазначив він.
Наступне засідання Ради Асоціації Україна-ЄС заплановано на грудень цього року.
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Раніше очікувалося, що Угорщина порушить це питання сьогодні під час засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у рубриці «різне».
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння ряду країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.
Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.
Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.
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28 вересня міністр закордонних справа Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.
12 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію з рекомендаціями Україні щодо закону про освіту в частині мов національних меншин.