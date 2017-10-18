Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Разінкова

Президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Разінкова з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

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Відповідний указ президента №329/2017 від 17 жовтня розміщений на сайті глави держави. «Звільнити Разінкова Ігоря Прокоповича з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України», - йдеться в документі.

Разінков обіймав посаду першого заступника глави СЗР з 1 березня 2014 року.

У червні 2016 року Порошенко призначив Разінкова тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки. 13 вересня 2017 року глава держави призначив головою СЗР в. о. глави місії України при НАТО Єгора Божка.

9 жовтня президент звільнив заступника голови СЗР Ігоря Пашковського.