Путін назвав Петлюру нацистом і антисемітом

Президенту РФ Володимиру Путіну не сподобалося відкриття пам'ятника Петлюрі в Україні. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав, виступаючи на сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

«Це людина нацистських поглядів, антисеміт, який винищував євреїв під час війни. Крім сіоністського конгресу всі мовчать. Вам своїх клієнтів шкода в Києві?» - обурився Путін.

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За його словами, це робить не український народ, а правлячі структури. «Чому ж ви мовчите? Поки не прийде усвідомлення, що неможливо цю проблему вирішити, впливаючи на другу сторону цих подій (конфлікту на Донбасі) нічого не буде», - сказав він.

Зазначимо, Симон Петлюра у 1921 році видав звернення "До населення України", у якому засуджуються "єврейські погроми" та говориться: "єврейське населення, так як і ви, селяни, жде не діждеться визволення від комуністів-грабіжників". Попри позицію Петлюри, його убивство 25 травня 1926 року у Парижі було представлено як "акт справедливої помсти за масові вбивства євреїв в Україні".

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Вінниці відкрили пам’ятник Петлюрі. Після відкриття пройшла історична реконструкція військових дій між арміями УНР, білогвардійцями та красноармійцями.