На мітингу біля ВР заявили, що ветерани АТО беруть на себе всю відповідальність за проведення акції

Учасники акції біля Верховної Ради не збираються згортати наметове містечко та збирають у суботу, 21 жовтня, на 18:00 народне віче.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу заявляють, що всю відповідальність за подальше проведення акції взяли на себе колишні бійці добровольчих батальйонів, які були учасниками Антитерористичної операції.

Народний депутат України від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв заявив: "З позавчорашнього дня тут заборонені партійні прапори".

При цьому він зауважив, що журналісти роблять «величезну послугу» топ-корупціонерам, коли пишуть у ЗМІ, що «прихильники Саакашвілі», «депутати від «Самопомочі» та «політики» проводять акцію протесту.

Депутат додав, що "реальні організатори табору - люди, які залишилися, коли парламент почав ігнорувати вимоги людей у вівторок - це військові, це добровольці".

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"Завтра на віче військові представлять план дій. О 18:00 побачимося тут, на площі Конституції", - заявив Соболєв.

Водночас боєць батальйону "Донбас", який представився позивним "Катана", сказав, що ветерани АТО беруть на себе всю відповідальність за проведення акції. "Ми зібралися тут з чіткими трьома вимогами. Перше – зрадників України під суд. Владу, усю, забрати в олігархів. І третє - встановити правила для всіх однакові. Це вимоги, які наш народ уже ставить декілька років підряд від початку АТО", - заявив боєць батальйону "Донбас".

Також він наголосив, що учасники акції "будуть стояти до кінця для того, щоби наші вимоги були задоволені".

Крім того, боєць батальйону "Айдар", який представився позивним "Бача", зазначив, що добровольці перебувають біля парламенту, щоб "ніхто безкарно не нападав на людей" і щоб "захистити людей і порядок".

"Ми закликаємо побратимів-добробатів приєднуватися до нас", - сказав він.

В свою чергу, демобілізований ЗСУ з 3-го окремого полку спецпризначення у Кропивницькому Валерій Вєхтєв закликав усіх прийти у суботу на площу Конституції. "Ми спробуємо разом зробити план дій та план реалізації. Ми повинні досягнути успіху у своїх цілях", - сказав Вєхтєв.

Також він додав, що військові "не можуть собі дозволити піти звідси переможеними".

Водночас вони не відповіли на питання, чи будуть звільняти проїжджу частину вулиці Грушевського.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко. Президент України Петро Порошенко переконаний, що головні організатори мітингу під ВР планували дестабілізувати ситуацію в Україні.