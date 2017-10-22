Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розповів про чотири нові пункти пропуску, які планується побудувати на кордоні з Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільних зі спікером Сейму Польщі Мареком Кухцінським відвідин місця будівництва прикордонного пункту пропуску між Україною та Польщею «Мальховіце-Нижанковичі» (Львівська область – Підкарпатське воєводство).

«Ми сьогодні домовилися, що наступним етапом нашого проїзду будуть наступні чотири пункти пропуску, які ми визначаємо як наступний етап нашої роботи», - сказав Парубій.

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Він пояснив, що йдеться про пункт пропуску на Закарпатті – «Лубня» - «Волосате» (Великоберезнянський район Закарпатської області – Підкарпатське воєводство), ще два – на Львівщині – «Лопушанка» - «Міхновець» (Турківський район Львівської області – Підкарпатське воєводство) і «Боберка» - «Смольник» (Львівська область - Підкарпатське воєводство), а також один перехід на Волині – «Адамчуки» - «Збереже» (Шацький район Волинської області – Люблінське воєводство).

«Ми зробимо все можливе, щоб ми цю амбітну програму змогли чимшвидше реалізувати. І я впевнений, це налагодить це більші і кращі відносини між Україною і Польщею», - додав голова ВР.