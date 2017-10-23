Парубій оцінив, як скоро можуть розглянути у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу в другому читанні у наступні два пленарні тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час відвідин прикордонного пункту пропуску "Медика"-"Шегині".

Відповідаючи на питання щодо можливості розгляду наступного пленарного тижня законопроекту про реінтеграцію Донбасу у другому читанні, спікер зауважив, що план на наступний тиждень ще не є до кінця складений.

"Закон про реінтеграцію до наступного тижня вже буде готовий до розгляду. І ми вже, зустрівшись з головами фракцій, будемо визначати", - сказав спікер.

Він додав, що з 7 листопада парламент матиме два пленарні тижні підряд.

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"Дуже імовірність є, що під час тих двох тижнів ми будемо в другому читанні розглядати цей закон", - наголосив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами «за» ухвалила у першому читанні президентський законопроект №7163 «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях», який, за словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, дозволить залучити оборонну зброю і ввести в Україну миротворчу місію.