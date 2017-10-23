Побиття "радикала" Лозового розслідуватимуть як насильство щодо державного діяча – ЗМІ

Сколівській відділ поліції вніс дані про побиття нардепа Андрія Лозового за статтею про погрозу чи насильство щодо державного діяча.

Про це повідомляє «УП» з посиланням на Нацполіцію.

"За фактом дані про побиття народного депутата буде внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 346 КК - "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", - повідомили у поліції.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також правоохоронці уточнили, що тілесних ушкоджень внаслідок інциденту у Лозового немає.