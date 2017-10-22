На Львівщині побили нардепа Лозового

У Львівській області побили народного депутата від фракції "Радикальна партія Олега Ляшка" Андрія Лозового. Про це повідомив сам депутат на сторінці в Facebook, відзначивши, що з ним все в порядку.

"Будь ласка, не хвилюйтеся, зі мною все в порядку. Не дочекаються!" - написав депутат.

Як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, інцидент стався в селі Хащованя біля комплексу "Берлога". Нардеп приїхав в цей район для зустрічі з виборцями. Після події, Лозовий звернувся в поліцію.

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"Конфлікт відбувся в зв'язку з тим, що охорона Лозового підібрала чужу собаку (порода французький бульдог)", - написав Зінкевич.

За інформацією "Української правди", на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

"Всі особи - учасники конфлікту - встановлені. Проводиться перевірка. Після цього буде прийматися рішення про кваліфікації", - сказав спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у сутичках під Верховною Радою постраждав поліцейський.