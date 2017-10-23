Журналісти розповіли про ситуацію під Радою, там про "намет екс-регіонала" не чули (фото)
Нардеп-утікач Олійник заявляв про фінансування намету під Верховною Радою.
Під Верховною Радою продовжують стояти намети, ситуація спокійна. Більше сотні працівників поліції та Нацгвардії забезпечують порядок, передає "Українська правда".
Намети здебільшого напівпорожні, на дворі присутні чоловіки з нашивками батальйону "Донбас". Більше цивільних людей коло наметів з боку Маріїнського парку, їх там близько двадцяти.
Тим часом журналістам не вдалося знайти палатку, про фінансування якої заявив колишній нардеп-втікач Володимир Олійник.
Чоловіки з нашивками батальйону "Донбас" сказали, що черкаський намет стоїть у Маріїнському парку. Однак жінка там, що назвалася Маргаритою з Черкас, стверджує, що окремого черкаського намета немає, черкасці живуть у наметі разом із харків‘янами.
Читайте такожПоліція підбила підсумки майже тижня протестів під Радою: озвучила кількість постраждалих та затриманих
На запитання, чи допомагає їм екс-нардеп жінка сказала: "Та ви що! Ми його гнали звідси".
Тим часом плямистий намет, який розмістив на своїй сторінці у Facebook Олійник, перебуває посеред площі Конституції, в ньому нікого не було.
Раніше він написав, що профінансував кілька наметів біля Ради.
"Щодо наметів, допитливі знайдуть їх у таборі біля Ради. На них вдячні мітингувальники обіцяли написати, хто фінансує саме ці намети. Я не приховую своєї участі у боротьбі проти нинішньої влади", - написав Олійник.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поширив відео, з якого нібито випливає, що екс-нардеп від "Партії регіонів" Володимир Олійник "фінансує намет" біля Верховної Ради.