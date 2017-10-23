Журналісти розповіли про ситуацію під Радою, там про "намет екс-регіонала" не чули (фото)

Під Верховною Радою продовжують стояти намети, ситуація спокійна. Більше сотні працівників поліції та Нацгвардії забезпечують порядок, передає "Українська правда".

Намети здебільшого напівпорожні, на дворі присутні чоловіки з нашивками батальйону "Донбас". Більше цивільних людей коло наметів з боку Маріїнського парку, їх там близько двадцяти.

Тим часом журналістам не вдалося знайти палатку, про фінансування якої заявив колишній нардеп-втікач Володимир Олійник.

Чоловіки з нашивками батальйону "Донбас" сказали, що черкаський намет стоїть у Маріїнському парку. Однак жінка там, що назвалася Маргаритою з Черкас, стверджує, що окремого черкаського намета немає, черкасці живуть у наметі разом із харків‘янами.

Читайте такожПоліція підбила підсумки майже тижня протестів під Радою: озвучила кількість постраждалих та затриманих

На запитання, чи допомагає їм екс-нардеп жінка сказала: "Та ви що! Ми його гнали звідси".

Тим часом плямистий намет, який розмістив на своїй сторінці у Facebook Олійник, перебуває посеред площі Конституції, в ньому нікого не було.

Раніше він написав, що профінансував кілька наметів біля Ради.

"Щодо наметів, допитливі знайдуть їх у таборі біля Ради. На них вдячні мітингувальники обіцяли написати, хто фінансує саме ці намети. Я не приховую своєї участі у боротьбі проти нинішньої влади", - написав Олійник.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поширив відео, з якого нібито випливає, що екс-нардеп від "Партії регіонів" Володимир Олійник "фінансує намет" біля Верховної Ради.