За операцію сина Луценка платив регіонал - Герман

Депутат від Партії регіонів Ганна Герман заявила, що за операцію, яка була проведена сину міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, заплатив один із членів Партії регіонів.

Про це вона сказала в ефірі 5 каналу.

"Так як минулого року син Луценка мав дуже складну операцію, один із членів Партії регіонів заплатив за цю операцію за кордоном. Ми готові ще раз допомогти дитині, якщо треба. Але не можна плутати особисті речі, батьківські речі, з речами службовими", - зазначила депутат.

"Чому Юлія Тимошенко чи Віктор Янукович ніколи не беруть своїх дітей із собою у відрядження? Тому що політик завжди мусить відчувати свій обов’язок перед державою і мусить всі сили віддавати обов’язку", - вважає Герман.

Вона впевнена, що політик, "котрий має поряд дитину, ще й хвору дитину, він може бути уразливий на будь-які провокації".

"З тою дитиною може щось трапитися. Якби мою дитину скривдив німецький поліцейський – я би її захищала. Але коли ти знаєш, що ти маєш хвору дитину і ти хочеш везти її на лікування – ти береш відпустку, береш хвору дитину і везеш її на лікування. Тим паче, що ми допоможемо усіляко", - зазначила депутат.

Раніше повідомлялося, що син Луценка був одним із учасників інциденту з німецькою поліцією, який стався в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Міністр заявив, що політ його сина разом із делегацією МВС був оплачений Луценком особисто з метою медичних консультацій у Кореї.

Українська правда