Литвин чекає відмашки від Тимошенко

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО стосовно питання про відставку міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє офіційний сайт парламенту з посиланням на прес-секретаря голови ВР.

“Голова Верховної Ради України прийняв рішення надіслати заяву міністра внутрішніх справ України ЛУЦЕНКА Ю.В., в якій міститься прохання до голови Верховної Ради розглянути питання про свою відставку з посади міністра, та матеріали Міністерства закордонних справ України з цього приводу на розгляд прем`єр-міністра України”, - говориться в повідомленні.

Також зазначається: “мотиви цього рішення полягають в тому, що прийняття відставки членів уряду України належить виключно до конституційних повноважень парламенту, а не голови Верховної Ради України”.

Крім того, як зазначається у повідомленні прес-секретаря, “у заяві ЛУЦЕНКА Ю.В. міститься пропозиція голові Верховної Ради України розглянути питання про відставку, а не заявлено про саму відставку. Водночас відповідно до пункту 4 частини другої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів» член Кабінету міністрів України може бути звільнений з посади Верховною Радою України шляхом прийняття відставки члена Кабінету міністрів України за поданою ним заявою про відставку”.

Відтак, голова ВР запропонував прем’єр-міністру “невідкладно поінформувати парламент про свою позицію з цього питання та у разі згоди з проханням міністра внутрішніх справ ЛУЦЕНКА Ю.В. внести відповідне подання до Верховної Ради України згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України».