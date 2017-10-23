Від імені СБУ з-за кордону розіслали фейкове повідомлення про попередження замаху на Порошенка

Служба безпеки України спростовує інформацію про нібито попередження замаху на президента України, яка увечері 23 жовтня була розповсюджена під виглядом розсилки з електронної пошти прес-служби відомства.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

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«Фейкове повідомлення про попередження СБУ замаху на Президента України, було надіслано з однієї з сусідніх країн з пошти anonymousemail@orbit.eternalimpact.infoз підміною справжньої адреси прес-служби відомства. Жодних фактів зламу офіційних поштових та веб ресурсів СБ України не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.