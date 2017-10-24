Події у Святошинському суді: прибічники лідера "руху ОУН" укріплюють барикаду (фото)

Наразі прихильники Миколи Коханівського у Святошинському суді Києва укріплюють барикаду.

Про це повідомила активістка Ганна Сінькова на своїй сторінці у Facebook.

«Останні новини: адвокати щось радились з силовиками про вихід з ситуації, але схоже ні про що не нарадились. Потім приїхали вибухотехніки і сказали що тут є вибухівка. Виявилось, що вибухівка - це макет АК, який присутній на суді воєнрук лишив слухняно на прохідній», – пише Сінькова, яка перебуває на місці подій.

Як повідомляв УНІАН, лідер добровольчого руху ОУН Микола Коханівський разом із прихильниками наразі перебуває у приміщенні Святошинського районного суду Києва, де вони забарикадувався в очікуванні повторного штурму з боку силовиків.

Читайте такожЛітаючі стільці і "газова атака": з’явилося відео зіткнення націоналістів і силовиків у суді

Біля будівлі суду знаходиться кілька екіпажів патрульної поліції і "швидкої". За словами націоналістів в залі суду, кілька людей отруїлися газом, який розпорошили співробітники поліцейського спецназу. До суду прибули нардепи Ігор Мосійчук, Ігор Луценко та інші політики.