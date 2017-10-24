Прихильники Коханівського влаштували погром і забарикадувалися в приміщенні суду

У ніч на 24 жовтня у Святошинському райсуді Києва прихильники лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського влаштували погром.

Активісти розгромили приміщення і почали зводити барикади з меблів у спробах перешкодити вивезенню Коханівського назад в ізолятор тимчасового тримання після рішення суду перенести засідання з обрання запобіжного заходу на 9 ранку.

Активісти заявляють, що нібито відбили штурм силовиків. На даний момент вони залишаються в будівлі суду.

Сам Коханівський під час трансляції в мережі Facebook, яку вів активіст Богдан Тицький, заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Раніше прихильники Коханівського заблокували судовий зал з вимогою відпустити затриманого з-під варти, адже, на думку адвокатів, слідчі йому вручили підозру поза визначений законодавством час.

Трансляція: Богдан Кутєпов

Читайте такожСтрілянина Коханівського у Києві: суд оголосив перерву через заяви захисту про відвід

Як повідомляв УНІАН, колишній командир добровольчого батальйону ОУН Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Перший застосував травматичну зброю. Жінка розповіла, що коли вони поверталися з поминок їх побратима, їх у метро наздогнав Рем, який нібито погрожував Коханівському і провокував його. Тоді зав'язалася бійка. Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрілив.

В результаті обох доставили в лікарню. У той же час в поліції особистість опонента Коханівського не розкривають. За даними правоохоронців, на місці стрілянини у траві виявлено не зареєстрований ПМР і стріляні гільзи калібру 9 мм.