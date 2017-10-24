Суд переніс засідання через травму голови у Коханівського (відео)

Лідера добровольчого руху ОУН Миколу Коханівського у супроводі поліції машина швидкої медичної допомоги вивезла з Святошинського районного суду Києва до лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прихильників Коханівського, його везуть у лікарню на вулиці Братиславська.

«Швидку» з Коханівським супроводжує лише одна машина поліції.

Нагадаємо, у судовому засіданні з обрання Коханівському запобіжного заходу оголошено перерву до 15.00 на час його обстеження у лікарні.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Коханівського 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні.

23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду було затримано 30 осіб.