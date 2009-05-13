У відставку Луценко подав лише під гарантії Тимошенко, що цього не буде?

Голова МВС Юрій Луценко заздалегідь знав, що у Верховній Раді необхідної кількості голосів за його відставку не назбирається? Ба більше, свою заяву міністр написав лише після того, як Юлія Тимошенко особисто його у цьому запевнила? Принаймні, так стверджує Українська правда, спираючись на дані власних джерел.

Джерела в оточенні Луценка, пише видання, повідомляють, що сам міністр хоч і перебуває вже тиждень в депресії, але не здається. Його заява з проханням розглянути відставку була подана після консультацій з Юлією Тимошенко, яка запевнила, що голосів за це не назбирається.

За даними інших джерел, вчора у Верховній раді у членів фракції БЮТ навіть відбирали картки, аби не сталось "прикрої" відставки. (Подейкували, що деякі групи у фракції блоку прем’єра дуже хотіли скористатися нагодою. Та й у НУ-Нсі були такі нардепи, що хотіли би звести рахунки з міністром).

Коли стало зрозуміло, що задум вдався і звільнення справді не відбудеться, Луценко великодушно запропонував "компромісний варіант" – створити у парламенті слідчу комісію. Таку пропозицію він озвучив на зустрічі з фракцією НУНС в середу зранку. Але, враховуючи закритість німецької сторони, слідча комісія - це просто-напросто випускання пари та уникненя для міністра найгіршого сценарію, припускає видання.