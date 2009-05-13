Слідчі провели обшуки в кабінеті і квартирі Дурдинця

Cлідчий Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури дав доручення СБУ і МВС затримати й доставити в суд для обрання міри запобіжного заходу заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, це пов’язано з невиконанням судового рішення, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу.

Як зазначили в ГПУ, рішення стосовно Т.ДУРДИНЦЯ було прийнято 11 травня Печерським районним судом м. Києва. Також вчора, згідно з цим рішенням, слідчі провели обшуки в службовому кабінеті Т.ДУРДИНЦЯ та за місцем його колишнього проживання в м. Ужгород.

Як повідомляв УНІАН, в Службі безпеки України вважають неадекватним рішення Печерського районного суду Києва, який дав дозвіл на арешт заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ у зв’язку з невиконанням судового рішення про визнання незаконним його призначення на цю посаду.

12 травня керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що в даний час Т.ДУРДИНЕЦЬ перебуває на лікарняному і від слідства не ухиляється.