Суд у справі Коханівського продовжить засідання сьогодні о 14:30

Святошинський районний суд Києва продовжить засідання з обрання запобіжного заходу лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському 25 жовтня о 14:30.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила слідчий суддя Іванна Миколаєць.

"Слідчий суддя у справі оголошує перерву до завтрашнього дня, до 14:30. Це надасть змогу адвокатам підготуватися", - сказала суддя.

Сьогодні на судовому засіданні було допитано 7 свідків з боку сторони захисту. Свідків зі сторони обвинувачення не було.

Прокурор Іван Черніченко прохає суд обрати Коханівському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Він стверджує, що існує ризик, що лідер ОУН впливатиме на свідків та може переховуватися від органів слідства та суду.

"Прошу суд задовольнити клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та застосувати відносно Коханівського Миколи Миколайовича... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - заявив прокурор.

Своєю чергою, Коханівський сказав, що "абсолютно з цим не згоден". Він заявив, що не вчиняв злочинів, які йому інкримінують.

Також Коханівський стверджує, що не збирається переховуватися від слідства. "Я зацікавлений в об'єктивному розслідуванні цієї справи", - сказав він.

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Лідер ОУН вільно вийшов із суду і повідомив, що відправляється ночувати додому.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Коханівського 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні. Водночас, за даними поліції, Коханівський декілька разів вистрілив у чоловіка, прізвище якого не називають.

22 жовтня Коханівському повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.