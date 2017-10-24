Коханівського повернули до суду після обстеження в лікарні

Лідера добровольчого руху ОУН Миколу Коханівського повернули до Святошинського районного суду Києва після обстеження в лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер ОУН перебуває на лаві підсудних за залізною сіткою.

Він сказав, що лікарі дозволили йому продовжувати брати участь у судовому засіданні.

"Мені провели всі обстеження і сказали, що я можу бути присутнім у суді. Мені вкололи знеболююче і в мене пройшов головний біль", - сказав Коханівський.

Також він сказав, що його не повинні були затримувати.

"Я почитав підозру. Там брехня - все від початку до кінця в тому, в чому мене звинувачують. Там немає слова правди", - стверджує лідер ОУН.

Крім того, він сказав, що процес, який відбувається над ним, є свавільним.

Відповідаючи на уточнююче питання, Коханівський сказав, що не шкодує про вчинені дії, через які він опинився в суді.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Коханівського 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. Водночас, за даними поліції, Коханівський декілька разів вистрілив у чоловіка, прізвище якого не називають. В результаті обох було доставлено до лікарні.

22 жовтня Коханівському повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Після погрому у приміщенні Святошинського райсуду поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна».

Начальник Головного управління Нацполіції в місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду було затримано 30 осіб.