Дніпропетровський губернатор рішення УЄФА списав на політику

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР вважає, що у сьогоднішньому рішенні УЄФА з приводу Дніпропетровська «чимало політики».

Про це наголошується у заяві В.БОНДАРЯ, переданій УНІАН прес-службою Дніпропетровської ОДА.

„Поки в інших регіонах лише планували роботу, ми будували нові об’єкти, тому давайте говорити відверто – в прийнятому рішенні чимало політики”, - заявив губернатор Дніпропетровської області.

За його словами, за два роки в області збудували й ввели в експлуатацію сучасний європейський стадіон (на 31 тис. місць), звели 12 нових готелів, вже побудували 35 км автобану на Київ, закінчили будівництво автобану на Харків. Також завершується капітальний ремонт дороги на Донецьк, розпочато будівництво об’їзної дороги навколо Дніпропетровська.

В.БОНДАР підкреслює, що в регіоні вже працюють новозбудовані в чотирьох районах та Дніпропетровську медичні заклади, обладнані за останнім словом техніки. Крім того, в обласному центрі розпочато будівництво олімпійських спортивних баз, орієнтовна вартість яких становить 120 млн. грн.

«За цей час керівники регіону подолали непросту ситуацію: підготували проект та домовились з потенційним інвестором про будівництво нового сучасного терміналу в Дніпропетровському аеропорту», - йдеться у заві В.БОНДАРЯ,

Голова Дніпропетровської ОДА зазначає, що він з повагою ставиться до міст, які за результатами розгляду прийматимуть чемпіонат з футболу у 2012 році/ „Водночас я глибоко переконаний і, думаю, мої колеги з регіонів-переможців з цим погодяться, що за два роки підготовки до Євро-2012 Дніпропетровщина зробила найбільше реальних кроків на цьому шляху”, - наголосив В.БОНДАР.

Губернатор висловив впевненість, що підготовка до чемпіонату з футболу Євро-2012 була проведена на належному рівні і позитивно позначилася на розвитку інфраструктури регіону.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на своєму засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Україні містами-господарями визначено Київ, Донецьк, Львів та Харків.

Водночас Дніпропетровськ та Одеса, за рішенням УЄФА, не будуть розглядатися в майбутньому як основні чи резервні і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.