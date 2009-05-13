Тимошенко: Президент виторгував у КС пару місяців

Верховна Рада у зв`язку з визнанням Конституційним Судом неконституційною постанову про призначення на 25 жовтня президентських виборів, повинна повторно призначити дату виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Таким чином, Президент виторгував у Конституційного Суду пару місяців роботи, але дату встановлює Верховна Рада, тому я коментувати цього не можу. Дата, яку визначить Верховна Рада відповідно до Конституції і чинного законодавства, і буде датою виборів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр вважає, що депутати ВР, зокрема депутати фракції БЮТ, практично одностайно підтримали постанову про призначення президентських виборів на 25 жовтня, оскільки вважали саме цю дату конституційною. «Я думаю, що всі 400 депутатів переконані в тому, що 25 жовтня – це була конституційна дата. Але якщо Конституційний Суд вирішує, що все це потрібно пролонгувати на декілька місяців, означає Верховна Рада голосуватиме за іншу дату виборів», - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

Автор клопотання відзначає, що відповідно до частини п`ятої статті 103 Конституції України, чергові вибори Президента повинні проводитися (і повинні бути призначені) «останньої до 23 січня 2010 року неділі останнього місяця п`ятого року повноважень Президента України, тобто 17 січня 2010 року».

Глава держави звертає увагу на те, що визначення іншої дати проведення чергових виборів Президента України є порушенням пункту 7 частини першої статті 85, частини п`ятої статті 103 Конституції України.

12 травня Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня.