Заява щодо нападу на кореспондента УНІАН

Сьогодні, 24 жовтня 2017 року, у Києві співробітниками нової реформованої поліції при виконанні професійних журналістських обов’язків був затриманий і побитий журналіст УНІАН Сергій Лефтер.

Зазначимо, що кореспондент УНІАН виконував у Святошинському районному суді свої професійні обов’язки. На початку штурму поліцією судової зали кореспондент УНІАН чітко позначив себе як представника ЗМІ, піднявши перед собою своє журналістське посвідчення і голосно повідомляючи, що він – представник преси. Реагуючи на це, двоє спецпризначенців не стали чіпати журналіста, натомість, третій вирвав з рук кореспондента УНІАН службове журналістське посвідчення, і наносивши удари по тулубу кореспонденту, витяг його через розбите вікно зали на внутрішній двір суду, вклав кореспондента УНІАН обличчям у землю, заламавши йому руки, а через деякий час заштовхнув в автозак. Прес-карту журналісту повернуто не було.

Не пояснюючи причини затримання, кореспондента УНІАН було автозаком доправлено у Шевченківській відділок поліції, звідки він був звільнений лише після двох годин незаконного затримання без пред’явлення будь-яких звинувачень.

Редакція УНІАН вимагає від керівництва МВС дати оцінку цим подіям та провести розслідування даного інциденту. За наслідками такого розслідування ми хотіли б почути прізвища тих поліцейських, які здійснили порушення чинного законодавства України та офіційну позицію МВС щодо цього випадку.