Джемілєв вважає, що Ердоган й надалі сприятиме звільненню українських політв'язнів

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що президент Турецької Республіки Реджеп Тайіп Ердоган й надалі сприятиме звільненню українських політв'язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джемілєв заявив на прес-конференції в аеропорту «Бориспіль».

«Чому саме через Туреччину (були звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз - УНІАН) ... Я так думаю, що в світі не так багато залишилося президентів, державних керівників, які подають руку Путіну. А Ердоган (президент Туреччини - УНІАН) ще підтримує з ним якісь стосунки», - сказав Джемілєв.

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За його словами, «останнім акордом було те, що 6 жовтня, коли він мав зустрічатися з Путіним, було звернення кримськотатарської діаспори на ім'я Ердогана», щоб в ході зустрічі було порушено питання звільнення.

«А турки кримського походження становлять приблизно 7-8% населення Турецької Республіки. І з цим президент, звичайно, не рахуватися не може ... Я думаю, що у звільненні наших двох хлопців величезна роль Ердогана. Він чітко на зустрічі з Путіним поставив умови, що він повинен звільнити», - зазначив лідер кримськотатарського народу.

Крім того, Джемілєв додав, що президент Туреччини має дуже об'єктивну інформацію про те, що відбувається в Криму. «І я думаю, він продовжуватиме надавати нам допомогу як у деокупації, так і у звільненні наших політв'язнів», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Ільмі Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України Петро Порошенко, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Сьогодні, 27 жовтня, зі Стамбула Умеров і Чийгоз прибули літаком в аеропорт «Бориспіль».

Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента України з Умеровим і Чийгозом в Адміністрації глави держави.