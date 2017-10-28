Умеров і Чийгоз повинні мати право повернутися до Криму – Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз повинні мати право повернутися в Крим і вільно висловлювати свою думку.

Як передає Радіо Свобода, на думку глави українського відділення організації Оксани Покальчук, тих, хто висловлюється проти анексії Криму Росією, зараз чекає в'язниця або вигнання. Вона закликала російську владу негайно звільнити всіх в'язнів совісті на півострові.

Літак, на борту якого перебували заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз приземлився в аеропорту «Бориспіль» 27 жовтня.

Звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз зустрічалися в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у четвер, 26 жовтня.

Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Криму, передали Туреччині вдень, 25 жовтня.

За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза і Умерова було досягнуто під час останньої зустрічі президента Турецької республіки Реджепа Тайіпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

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У Держдумі Росії стверджують, що з проханням про помилування лідерів кримськотатарського руху Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза до президента Володимира Путіна звертався муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення, йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив до 8 років колонії одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Він був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Чийгоза звинуватили в організації масових заворушень.