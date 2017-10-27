Чийгоз збирається повернутися до Криму, а Умеров наголошує, що нікого не просив його вивозити і звільняти

16:19, 27 жовтня 2017
Політика
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Чийгоз додав, що за два тижні до того, як їх літаком відправили до Анкари (Туреччина), до нього приходили представники ФСБ і просили його, щоб він написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна. 

фото УНІАН

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз наголошує, що через деякий час має намір повернутися додому, в Крим, а Ільмі Умеров зазначає, що нікого не просив його вивозити і звільняти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час прес-конференції в аеропорту «Бориспіль», відповідаючи на питання про те, чи збираються вони повертатися до Криму.

Чийгоз наголосив: «Через деякий час я просто поїду додому».

«Ніхто переді мною жодних умов не ставив, ніхто зі мною не зустрічався і не розмовляв», - сказав він.

Чийгоз додав, що за два тижні до того, як їх літаком відправили до Анкари (Туреччина), до нього приходили представники ФСБ і просили його, щоб він написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна. Він наголосив, що відмовився це робити.

«Після цього інших контактів не було, і ніхто мені не ставив умови, що я буду допущений до Криму чи не буду допущений, пустять мене чи не пустять. І я додому поїду обов'язково», - сказав Чийгоз.

У свою чергу, Умеров відзначив, що вся боротьба кримськотатарського народу в останні десятиліття полягала в тому, аби попри все повернутися додому.

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«У нас це вже генетично. Я їх не просив мене вивозити і звільняти. І тікати від них я не збираюся», - наголосив він.

Умеров також зазначив, що в 2014 році він разом з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим зустрічалися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в Анкарі.

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«Буквально за день до приїзду туди Путіна. Згодом, повернувшись до Києва, я зустрічався з президентом Порошенком. І коли я повернувся додому, через кілька днів мене заарештували. Зараз ситуація повторюється: ми зустрічалися з Ердоганом, зустрінемося з Порошенком. І якщо це повториться - це їх проблеми, не наші, - я маю на увазі, російської сторони», - сказав Умеров.

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