Чийгоз збирається повернутися до Криму, а Умеров наголошує, що нікого не просив його вивозити і звільняти

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз наголошує, що через деякий час має намір повернутися додому, в Крим, а Ільмі Умеров зазначає, що нікого не просив його вивозити і звільняти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час прес-конференції в аеропорту «Бориспіль», відповідаючи на питання про те, чи збираються вони повертатися до Криму.

Чийгоз наголосив: «Через деякий час я просто поїду додому».

«Ніхто переді мною жодних умов не ставив, ніхто зі мною не зустрічався і не розмовляв», - сказав він.

Чийгоз додав, що за два тижні до того, як їх літаком відправили до Анкари (Туреччина), до нього приходили представники ФСБ і просили його, щоб він написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна. Він наголосив, що відмовився це робити.

«Після цього інших контактів не було, і ніхто мені не ставив умови, що я буду допущений до Криму чи не буду допущений, пустять мене чи не пустять. І я додому поїду обов'язково», - сказав Чийгоз.

У свою чергу, Умеров відзначив, що вся боротьба кримськотатарського народу в останні десятиліття полягала в тому, аби попри все повернутися додому.

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«У нас це вже генетично. Я їх не просив мене вивозити і звільняти. І тікати від них я не збираюся», - наголосив він.

Умеров також зазначив, що в 2014 році він разом з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим зустрічалися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в Анкарі.

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«Буквально за день до приїзду туди Путіна. Згодом, повернувшись до Києва, я зустрічався з президентом Порошенком. І коли я повернувся додому, через кілька днів мене заарештували. Зараз ситуація повторюється: ми зустрічалися з Ердоганом, зустрінемося з Порошенком. І якщо це повториться - це їх проблеми, не наші, - я маю на увазі, російської сторони», - сказав Умеров.